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Суонси - Вест Хэм
Суонси - Вест Хэм: обзор матча 27 октября 2013
Суонси
27.10.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Вест Хэм
87'
Желтая карточка
Д. Коул
78'
Замена
Д. Коул
️️️️
Р. Моррисон
Замена
В. Бони
️️️️
А. Васкес
68'
Желтая карточка
А. Ранхель
65'
64'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Диаме
Замена
П. Эрнандес
️️️️
У. Раутледж
61'
43'
Желтая карточка
Р. Моррисон
35'
Замена
М. Джарвис
️️️️
Р. Важ Те
24'
Желтая карточка
Г. Демель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Джо Коул
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Ворм
3
Тэйлор
15
Чико
22
Ранхель
5
Уилльямс
7
Бриттон
18
Де Гузман
15
Раутледж
12
Дайер
25
Мичу
9
Васкес
4-4-2
22
Яскилайнен
55
Демель
23
Рид
5
Томкинс
15
Рац
16
Нобл
19
Даунинг
17
Диаме
4
Нолан
12
Важ Те
11
Моррисон
15
Раутледж
19
Эрнандес
19
Эрнандес
15
Раутледж
9
Васкес
2
Бони
2
Бони
9
Васкес
12
Важ Те
16
Джарвис
16
Джарвис
12
Важ Те
11
Моррисон
12
Коул
12
Коул
11
Моррисон
17
Диаме
24
Коул
24
Коул
17
Диаме
Остались в запасе
Суонси
Вест Хэм
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
13
Адриан
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Суонси - Вест Хэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Либерти
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