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Судьи
Главный судья:
Михаил Белов (Нижний Новгород)
Помощники:
Антон Аверьянов, Дмитрий Чельцов (оба - Москва)

Амкар-Пермь - Ростов

26.09.2013, Четверг, 17:00 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: "НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 16:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 10 тур Амкар-Пермь - Ростов Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
17 мая, пятница 17:00 Амкар-Пермь 3:2 Ростов
15 тур
9 ноября, пятница 19:00 Ростов 3:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
38 тур
7 апреля, суббота 14:00 Амкар-Пермь 1:0 Ростов
32 тур
27 ноября, воскресенье 14:15 Ростов 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 16:15 Амкар-Пермь 0:1 Ростов
10 тур
21 мая, суббота 14:00 Ростов 3:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
28 августа, суббота 16:15 Амкар-Пермь 1:0 Ростов
5 тур
11 апреля, воскресенье 18:30 Ростов 2:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 1:1 Амкар-Пермь
1 тур
14 марта, суббота 12:00 Амкар-Пермь 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 2:0 Амкар-Пермь
1 тур
11 марта, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 3:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Ростов 1:1 Амкар-Пермь
9 тур
13 мая, суббота 00:00 Амкар-Пермь 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
10 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:0 Амкар-Пермь
7 тур
1 мая, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Амкар-Пермь
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Амкар-Пермь 2:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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