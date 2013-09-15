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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)
Помощники:
Илья Барышников (Москва), Роман Усачев (Ростов-на-Дону)

Амкар-Пермь - Рубин

15.09.2013, Воскресенье, 18:00 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: "Наш футбол" 17:50 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 8 тур Амкар-Пермь - Рубин Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
19 апреля, пятница 17:00 Амкар-Пермь 1:1 Рубин
11 тур
7 октября, воскресенье 15:45 Рубин 0:1 Амкар-Пермь
Товарищеские матчи 2012

10 сентября, понедельник 15:00 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
21 сентября, среда 17:00 Амкар-Пермь 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Рубин
6 тур
24 апреля, воскресенье 14:30 Рубин 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига 2010
20 тур
11 сентября, суббота 19:45 Рубин 3:0 Амкар-Пермь
6 тур
17 апреля, суббота 16:15 Амкар-Пермь 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
25 сентября, пятница 19:00 Рубин 1:2 Амкар-Пермь
9 тур
16 мая, суббота 12:00 Амкар-Пермь 2:2 Рубин
Россия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
24 сентября, среда 19:00 Рубин 0:0
(4:1)п		 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
31 августа, воскресенье 17:30 Амкар-Пермь 1:2 Рубин
6 тур
20 апреля, воскресенье 14:00 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
1 сентября, суббота 16:00 Амкар-Пермь 2:1 Рубин
9 тур
13 мая, воскресенье 15:30 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 1:0 Рубин
5 тур
16 апреля, суббота 16:00 Рубин 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
30 августа, понедельник 00:00 Амкар-Пермь 2:2 Рубин
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Рубин 2:2 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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