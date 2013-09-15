Амкар-Пермь - Рубин

|25 тур
|19 апреля, пятница
|17:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Рубин
|11 тур
|7 октября, воскресенье
|15:45
|Рубин
|0:1
|Амкар-Пермь
|25 тур
|19 апреля, пятница
|17:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Рубин
|11 тур
|7 октября, воскресенье
|15:45
|Рубин
|0:1
|Амкар-Пермь
|
|10 сентября, понедельник
|15:00
|Рубин
|1:0
|Амкар-Пермь
|1/8 финала
|21 сентября, среда
|17:00
|Амкар-Пермь
|0:2
|Рубин
|21 тур
|20 августа, суббота
|16:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Рубин
|6 тур
|24 апреля, воскресенье
|14:30
|Рубин
|1:1
|Амкар-Пермь
|20 тур
|11 сентября, суббота
|19:45
|Рубин
|3:0
|Амкар-Пермь
|6 тур
|17 апреля, суббота
|16:15
|Амкар-Пермь
|0:1
|Рубин
|23 тур
|25 сентября, пятница
|19:00
|Рубин
|1:2
|Амкар-Пермь
|9 тур
|16 мая, суббота
|12:00
|Амкар-Пермь
|2:2
|Рубин
|1/8 финала
|24 сентября, среда
|19:00
|Рубин
|0:0
(4:1)п
|Амкар-Пермь
|20 тур
|31 августа, воскресенье
|17:30
|Амкар-Пермь
|1:2
|Рубин
|6 тур
|20 апреля, воскресенье
|14:00
|Рубин
|1:0
|Амкар-Пермь
|23 тур
|1 сентября, суббота
|16:00
|Амкар-Пермь
|2:1
|Рубин
|9 тур
|13 мая, воскресенье
|15:30
|Рубин
|1:0
|Амкар-Пермь
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|00:00
|Рубин
|1:0
|Амкар-Пермь
|15 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Амкар-Пермь
|0:0
|Рубин
|20 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Амкар-Пермь
|1:0
|Рубин
|5 тур
|16 апреля, суббота
|16:00
|Рубин
|2:0
|Амкар-Пермь
|21 тур
|30 августа, понедельник
|00:00
|Амкар-Пермь
|2:2
|Рубин
|11 тур
|15 мая, суббота
|00:00
|Рубин
|2:2
|Амкар-Пермь
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|4
|6
|49:26
|+23
|64
|2.
|Зенит
|30
|19
|6
|5
|63:32
|+31
|63
|3.
|Локомотив
|30
|17
|8
|5
|51:23
|+28
|59
|4.
|Динамо М
|30
|15
|7
|8
|54:37
|+17
|52
|5.
|Краснодар
|30
|15
|5
|10
|46:39
|+7
|50
|6.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|46:36
|+10
|50
|7.
|Ростов
|30
|10
|9
|11
|40:40
|0
|39
|8.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|10
|8
|12
|40:42
|-2
|38
|9.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|36:30
|+6
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|9
|11
|10
|36:37
|-1
|38
|11.
|Урал
|30
|9
|7
|14
|28:46
|-18
|34
|12.
|Ахмат
|30
|8
|9
|13
|27:33
|-6
|33
|13.
|Томь
|30
|8
|7
|15
|23:39
|-16
|31
|14.
|Крылья Советов
|30
|6
|11
|13
|27:46
|-19
|29
|15.
|Волга НН
|30
|6
|3
|21
|22:65
|-43
|21
|16.
|Анжи
|30
|3
|11
|16
|25:42
|-17
|20