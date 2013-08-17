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Судьи
Главный судья:
Сергей Кузнецов (Краснозаводск)

Ахмат - Локомотив

17.08.2013, Суббота, 20:30 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: "Наш футбол" 20:15 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 5 тур Ахмат - Локомотив Молодежные команды: 0 - 2
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 19:00 Локомотив 1:1 Ахмат
9 тур
22 сентября, суббота 20:15 Ахмат 0:3 Локомотив
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 17:00 Ахмат 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 19:30 Ахмат 0:4 Локомотив
9 тур
14 мая, суббота 20:45 Локомотив 4:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
22 тур
26 сентября, воскресенье 20:15 Локомотив 2:1 Ахмат
8 тур
1 мая, суббота 16:15 Ахмат 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
27 сентября, воскресенье 16:15 Ахмат 2:1 Локомотив
9 тур
16 мая, суббота 14:15 Локомотив 4:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
23 августа, суббота 20:00 Ахмат 2:1 Локомотив
5 тур
13 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Ахмат 0:3 Локомотив
14 тур
3 июля, воскресенье 00:00 Локомотив 4:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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