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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)

ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)

18.08.2013, Воскресенье, 13:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 5 тур ЦСКА - Кубань (ЛФЛ) Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
18 мая, суббота 13:30 ЦСКА 0:0 Кубань (ЛФЛ)
15 тур
10 ноября, суббота 18:30 Кубань (ЛФЛ) 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
43 тур
8 мая, вторник 17:00 ЦСКА 0:0 Кубань (ЛФЛ)
37 тур
31 марта, суббота 16:15 Кубань (ЛФЛ) 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 ЦСКА
11 тур
29 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 1:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 16:15 ЦСКА 4:0 Кубань (ЛФЛ)
10 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 ЦСКА
15 тур
1 июля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:3 ЦСКА
6 тур
10 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 3:1 Кубань (ЛФЛ)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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