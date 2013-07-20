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Судьи
Главный судья:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Помощники:
Дмитрий Мосякин, Ринат Деушев (оба - Москва)

Ахмат - Амкар-Пермь

20.07.2013, Суббота, 21:00 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: "Наш футбол" 20:40 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 2 тур Ахмат - Амкар-Пермь Молодежные команды: 0 - 0
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
27 апреля, суббота 16:00 Ахмат 2:1 Амкар-Пермь
12 тур
21 октября, воскресенье 13:00 Амкар-Пермь 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
43 тур
6 мая, воскресенье 18:30 Ахмат 3:1 Амкар-Пермь
37 тур
1 апреля, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
22 октября, суббота 16:15 Ахмат 1:0 Амкар-Пермь
13 тур
14 июня, вторник 17:45 Амкар-Пермь 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
27 тур
6 ноября, суббота 14:00 Амкар-Пермь 2:0 Ахмат
13 тур
18 июля, воскресенье 18:45 Ахмат 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 16:15 Амкар-Пермь 1:0 Ахмат
8 тур
10 мая, воскресенье 14:00 Ахмат 2:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2008
24 тур
5 октября, воскресенье 13:00 Амкар-Пермь 0:0 Ахмат
10 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Ахмат 0:1 Амкар-Пермь
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 17:00 Амкар-Пермь 3:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 0:0 Ахмат
10 тур
28 мая, суббота 00:00 Ахмат 2:2 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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