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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Карпаты
Металлург - Карпаты: обзор матча 20 июля 2013
Металлург
20.07.2013, суббота, 22:30
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
74'
В. Димитров
66'
А. Гладкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Карпаты
90'
+2
Замена
Е. Бохашвили
️️️️
А. Гладкий
83'
Замена
С. Зенев
️️️️
П. Ксенз
ГОЛ! 1:1!
В. Димитров
Пас отдал
А. Мораес
74'
66'
ГОЛ! 0:1!
А. Гладкий
Пас отдал
П. Ксенз
65'
Замена
Д. Васин
️️️️
С. Годвин
Замена
А. Насонов
️️️️
Д. Лазич
62'
Желтая карточка
В. Полевой
61'
Замена
Д. Голайдо
️️️️
Г. Нельсон
56'
50'
Желтая карточка
О. Голодюк
Замена
В. Прийма
️️️️
Д. О'Ди
46'
30'
Желтая карточка
В. Федорчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
90
Данило
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Велизар Димитров
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Самсон Годвин
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
84
Денис Голайдо
ЦП
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
3-4-2-1
79
Панькив
21
О'Ди
14
Полевой
44
Чечер
6
Морозюк
8
Нельсон
10
Лазич
90
Данило
18
Димитров
13
Макридис
18
Мораес
4-2-2-2
1
Пидкивка
19
Ксенз
4
Гитченко
32
Пластун
20
Пашаев
19
Ткачук
7
Годвин
5
Федорчук
32
Голодюк
20
Гладкий
21
Бартулович
21
О'Ди
4
Прийма
4
Прийма
21
О'Ди
10
Лазич
23
Насонов
23
Насонов
10
Лазич
8
Нельсон
84
Голайдо
84
Голайдо
8
Нельсон
20
Гладкий
77
Бохашвили
77
Бохашвили
20
Гладкий
19
Ксенз
20
Зенев
20
Зенев
19
Ксенз
7
Годвин
39
Васин
39
Васин
7
Годвин
Остались в запасе
Металлург
Карпаты
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
23
Роман Мисак
ВР
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Металлург - Карпаты
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Металлург
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