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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Ворскла
Карпаты - Ворскла: обзор матча 14 июля 2013
Карпаты
14.07.2013, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Ворскла
23'
А. Савченко (АГ)
51'
А. Янузи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Ворскла
87'
Замена
А. Громов
️️️️
П. Ребенок
82'
Желтая карточка
П. Ребенок
80'
Замена
Е. Будник
️️️️
А. Янузи
Замена
О. Голодюк
️️️️
В. Федорчук
79'
Замена
Д. Васин
️️️️
А. Гитченко
71'
69'
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
О. Мищенко
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Янузи
Пас отдал
В. Чеснаков
45'
+2
Желтая карточка
О. Мищенко
Желтая карточка
А. Гитченко
38'
24'
Желтая карточка
А. Даллку
23'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Савченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
2
Андрей Савченко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
83
Чиприан Василаке
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
3-3-2-2
1
Пидкивка
32
Пластун
6
Балажиц
4
Гитченко
20
Пашаев
19
Ткачук
19
Ксенз
2
Савченко
5
Федорчук
21
Бартулович
20
Гладкий
4-4-1-1
1
Непогодов
17
Чеснаков
23
Сапай
78
Курилов
4
Даллку
82
Ребенок
44
Пердута
69
Дедечко
99
Мищенко
10
Маркоски
9
Янузи
5
Федорчук
32
Голодюк
32
Голодюк
5
Федорчук
4
Гитченко
39
Васин
39
Васин
4
Гитченко
9
Янузи
11
Будник
11
Будник
9
Янузи
99
Мищенко
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
99
Мищенко
82
Ребенок
28
Громов
28
Громов
82
Ребенок
Остались в запасе
Карпаты
Ворскла
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
83
Чиприан Василаке
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Остались в запасе
83
Чиприан Василаке
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Карпаты - Ворскла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Украина
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