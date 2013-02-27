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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Мольде
Локомотив - Мольде: обзор матча 27 февраля 2013
Локомотив
27.02.2013, среда, 20:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Мольде
65'
Д. Чима Чукву
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Мольде
Желтая карточка
Д. Тарасов
89'
81'
Замена
М. Хосет
️️️️
Д. Чима Чукву
81'
Замена
Э. Ульвстад
️️️️
М. Мострем
Замена
К. Муллин
️️️️
Д. Сычев
73'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Самедов
73'
67'
Замена
М. Симонсен
️️️️
М. Линнес
65'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чима Чукву
62'
Желтая карточка
С. Бьорре
58'
Замена
З. Трипич
️️️️
Ж. Инге Бергет
Замена
С. Цвейба
️️️️
Р. Янбаев
58'
46'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
Э. Экпо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Мольде
1
Оле Сёдерберг
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
5
Магнар Одегаард
ЦЗ
3
Стинслид Бьорре
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
22
Джошуа Гатт
ЛП
23
Магнус Эйкрем
АП
29
Эммануэль Экпо
ПП
27
Даниэль Чима Чукву
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Мольде
1
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
18
Магне Симонсен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
2
Кристоффер Ващауг
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
13
Эрик Ульвстад
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
16
Магне Хосет
ЦП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
4-1-3-2
18
Крешич
29
Денисов
90
Бурлак
50
Лысцов
55
Янбаев
23
Тарасов
10
Григорьев
21
Оздоев
19
Самедов
10
Павлюченко
0
Сычев
4-2-1-3
1
Сёдерберг
25
Линнес
5
Одегаард
3
Бьорре
23
Риндароу
29
Экпо
22
Гатт
23
Эйкрем
9
Мострем
14
Бергет
27
Чукву
55
Янбаев
14
Цвейба
14
Цвейба
55
Янбаев
19
Самедов
59
Миранчук
59
Миранчук
19
Самедов
0
Сычев
9
Муллин
9
Муллин
0
Сычев
14
Бергет
10
Трипич
10
Трипич
14
Бергет
9
Мострем
13
Ульвстад
13
Ульвстад
9
Мострем
25
Линнес
18
Симонсен
18
Симонсен
25
Линнес
29
Экпо
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
29
Экпо
27
Чукву
16
Хосет
16
Хосет
27
Чукву
Остались в запасе
Локомотив
Мольде
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
2
Кристоффер Ващауг
ПЗ
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
Остались в запасе
1
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
2
Кристоффер Ващауг
ПЗ
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Локомотив - Мольде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Информация о матче
Стадион:
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