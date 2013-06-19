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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Бразилия - Мексика
Бразилия - Мексика: обзор матча 19 июня 2013
Бразилия
19.06.2013, среда, 23:00
Кубок Конфедераций, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Мексика
9'
Неймар
90+3'
Жо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Мексика
ГОЛ! 2:0!
Жо
Пас отдал
Неймар
90'
+3
90'
Желтая карточка
Ф. Родригес
89'
Желтая карточка
Э. Эррера
88'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Х. Торрадо
Замена
Жо
️️️️
Фред
82'
Замена
Л. Моура
️️️️
Халк
78'
Желтая карточка
Д. Алвес
76'
70'
Замена
П. Баррера
️️️️
Х. Торрес
Замена
Эрнанес
️️️️
Оскар
62'
58'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Х. Флорес
Желтая карточка
Т. Силва
43'
21'
Желтая карточка
А. Гуардадо
ГОЛ! 1:0!
Неймар
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Луис Густаво
ОП
11
Оскар
ЦП
15
Паулиньо
ЦП
21
Халк
ПВ
9
Фред
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
21
Хирам Миер
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
15
Херардо Флорес
ПЗ
6
Херардо Торрадо
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль де ла Торре
Бразилия
1
Диего Кавальери
ВР
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
16
Ревер
ЦЗ
0
Данте
ЦЗ
20
Бернард
ЛВ
5
Фернандо
ОП
13
Жеан
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
20
Жадсон
АП
11
Лукас Моура
ПВ
21
Жо
ЦФ
Мексика
1
Альфредо Талавера
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
13
Северо Меза
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
17
Хесус Завала
ЦП
8
Анхель Рейна
ЦП
23
Хесус Молина
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Пабло Баррера
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Альдо де Нигрис
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-1-2-2-1
0
Сезар
12
Марсело
3
Силва
4
Луис
13
Алвес
17
Густаво
11
Оскар
15
Паулиньо
10
Неймар
21
Халк
9
Фред
3-2-2-2
1
Корона
21
Миер
15
Морено
2
Родригес
15
Флорес
5
Сальсидо
6
Торрадо
18
Гуардадо
14
Чичарито
6
Дос Сантос
11
Оскар
18
Эрнанес
18
Эрнанес
11
Оскар
21
Халк
11
Моура
11
Моура
21
Халк
9
Фред
21
Жо
21
Жо
9
Фред
15
Флорес
16
Эррера
16
Эррера
15
Флорес
6
Торрес
7
Баррера
7
Баррера
6
Торрес
6
Торрадо
9
Хименес
9
Хименес
6
Торрадо
Остались в запасе
Бразилия
Мексика
13
Жеан
ЦП
16
Ревер
ЦЗ
1
Диего Кавальери
ВР
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
20
Жадсон
АП
20
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
17
Хесус Завала
ЦП
9
Альдо де Нигрис
ЦФ
8
Анхель Рейна
ЦП
13
Северо Меза
ЦЗ
23
Хесус Молина
ЦП
1
Альфредо Талавера
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
5
Диего Рейес
ЦЗ
20
Хавьер Акино
ПП
Главный тренер
Хосе Мануэль де ла Торре
Остались в запасе
13
Жеан
ЦП
16
Ревер
ЦЗ
1
Диего Кавальери
ВР
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
20
Жадсон
АП
20
Бернард
ЛВ
Остались в запасе
17
Хесус Завала
ЦП
9
Альдо де Нигрис
ЦФ
8
Анхель Рейна
ЦП
13
Северо Меза
ЦЗ
23
Хесус Молина
ЦП
1
Альфредо Талавера
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
5
Диего Рейес
ЦЗ
20
Хавьер Акино
ПП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Хосе Мануэль де ла Торре
Статистика матча Бразилия - Мексика
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Кастелан
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