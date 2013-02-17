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Англия. Кубок
Хаддерсфилд Таун - Уиган Атлетик
Хаддерсфилд Таун - Уиган Атлетик: обзор матча 17 февраля 2013
Хаддерсфилд Таун
17.02.2013, воскресенье, 19:55
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 4
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Уиган Атлетик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
- : -
14.11.2026
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1 : 1
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0 : 0
03.11.2026
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Уиган Атлетик
3 : 2
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24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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Хаддерсфилд Таун
Уиган Атлетик
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