Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов - Волынь
Крылья Советов - Волынь: обзор матча 04 февраля 2013
Крылья Советов
04.02.2013, понедельник, 19:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Волынь
87'
Ш. Лахиялов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Крылья Советов - Волынь
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лахиялов
87'
Замена
В. Свежов
️️️️
Э. Махмудов
85'
Замена
А. Сухов
️️️️
П. Немов
80'
70'
Замена
В. Прындета
️️️️
Д. Савич
Замена
М. Палиенко
️️️️
Р. Воробьев
61'
Желтая карточка
В. Кузьмичев
54'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Стив
54'
Замена
Д. Вавилин
️️️️
А. Макаров
46'
44'
Желтая карточка
Д. Суботич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
83
Стив
ЛЗ
6
Бруно Телес
ЛЗ
2
Горо
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
5
Петр Немов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
31
Душан Савич
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Рамон Лопес
ПП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
57
Артем Щедрый
ЦЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
29
Ярослав Кинаш
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
3-3-4
78
Макаров
2
Горо
25
Концедалов
0
Таранов
6
Телес
5
Немов
83
Стив
13
Лахиялов
8
Махмудов
4
Елисеев
84
Воробьев
4-3-2-1
1
Старцев
15
Шандрук
30
Симинин
14
Илиев
11
Занев
5
Лопес
24
Изворану
5
Пилипчук
31
Савич
10
Бикфалви
31
Суботич
78
Макаров
1
Вавилин
1
Вавилин
78
Макаров
5
Немов
33
Сухов
33
Сухов
5
Немов
83
Стив
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
83
Стив
8
Махмудов
6
Свежов
6
Свежов
8
Махмудов
84
Воробьев
99
Палиенко
99
Палиенко
84
Воробьев
31
Савич
18
Прындета
18
Прындета
31
Савич
Остались в запасе
Крылья Советов
Волынь
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
57
Артем Щедрый
ЦЗ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
29
Ярослав Кинаш
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Остались в запасе
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Остались в запасе
57
Артем Щедрый
ЦЗ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
29
Ярослав Кинаш
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Крылья Советов - Волынь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Солидарность Арена
Новости команд
Все
Крылья Советов
Волынь
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+