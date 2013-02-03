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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Виктория
Локомотив - Виктория: обзор матча 03 февраля 2013
Локомотив
03.02.2013, воскресенье, 20:00
Товарищеские матчи
3 : 5
Завершен
Виктория
44'
Ф. Кайседо (П)
72'
Р. Павлюченко
83'
Я. Дюрица
17'
П. Хорват (П)
45+3'
В. Дарида
49'
С. Тецл
56'
С. Тецл
68'
М. Бакош
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Виктория
Замена
С. Цвейба
️️️️
В. Чорлука
83'
ГОЛ! 3:5!
Я. Дюрица
83'
Замена
П. Хартияди
️️️️
Ф. Кайседо
79'
75'
Замена
М. Земан
️️️️
В. Дарида
ГОЛ! 2:5!
Р. Павлюченко
72'
69'
Замена
Р. Адамов
️️️️
Ф. Райторал
69'
Замена
М. Кончал
️️️️
Д. Коларж
68'
ГОЛ! 1:5!
М. Бакош
Пас отдал
П. Хорват
62'
Замена
М. Филло
️️️️
С. Тецл
62'
Замена
Д. Штипек
️️️️
М. Дуриш
56'
ГОЛ! 1:4!
С. Тецл
Замена
Д. Лоськов
️️️️
Я. Тигорев
51'
49'
ГОЛ! 1:3!
С. Тецл
Пас отдал
Р. Ржезник
Замена
Д. Сычев
️️️️
Д. Н'Дойе
46'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
В. Подберезкин
46'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Тарасов
46'
Замена
В. Денисов
️️️️
Р. Шишкин
46'
Замена
Д. Крешич
️️️️
Гилерме
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
В. Дарида
Желтая карточка
Д. Тарасов
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Кайседо
44'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Хорват
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
10
Павел Хорват
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
24
Панайот Хартияди
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
3
Ондржей Хохолоушек
ЦЗ
7
Мартин Филло
ЛП
6
Давид Штипек
ЦП
30
Матей Кончал
ЦП
21
Роман Адамов
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
4-2-1-3
1
Гилерме
55
Янбаев
4
Дюрица
14
Чорлука
49
Шишкин
23
Тарасов
28
Тигорев
92
Подберезкин
11
Обинна
10
Кайседо
14
Н'Дойе
3-3-2-2
1
Козачик
8
Лимберски
14
Ржезник
28
Чишовски
27
Райторал
10
Хорват
2
Гейда
16
Дарида
26
Коларж
11
Тецл
57
Дуриш
10
Кайседо
24
Хартияди
24
Хартияди
10
Кайседо
1
Гилерме
18
Крешич
18
Крешич
1
Гилерме
49
Шишкин
29
Денисов
29
Денисов
49
Шишкин
14
Чорлука
14
Цвейба
14
Цвейба
14
Чорлука
28
Тигорев
10
Лоськов
10
Лоськов
28
Тигорев
23
Тарасов
21
Оздоев
21
Оздоев
23
Тарасов
14
Н'Дойе
0
Сычев
0
Сычев
14
Н'Дойе
92
Подберезкин
10
Павлюченко
10
Павлюченко
92
Подберезкин
57
Дуриш
6
Штипек
6
Штипек
57
Дуриш
26
Коларж
30
Кончал
30
Кончал
26
Коларж
11
Тецл
7
Филло
7
Филло
11
Тецл
27
Райторал
21
Адамов
21
Адамов
27
Райторал
16
Дарида
9
Земан
9
Земан
16
Дарида
Остались в запасе
Локомотив
Виктория
3
Олег Мурачев
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
25
Алексей Турик
ЛП
59
Алексей Миранчук
АП
3
Ондржей Хохолоушек
ЦЗ
33
Роман Павлик
ВР
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
25
Алексей Турик
ЛП
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
3
Ондржей Хохолоушек
ЦЗ
33
Роман Павлик
ВР
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Локомотив - Виктория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
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