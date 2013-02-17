Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Лидс
Манчестер Сити - Лидс: обзор матча 17 февраля 2013
Манчестер Сити
17.02.2013, воскресенье, 18:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Лидс
5'
Я. Туре
15'
С. Агуэро (П)
52'
К. Тевес
74'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Лидс
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Агуэро
81'
77'
Замена
М. Тонж
️️️️
Р. Остин
ГОЛ! 4:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
74'
Замена
Майкон
️️️️
К. Тевес
64'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Х. Гарсия
61'
ГОЛ! 3:0!
К. Тевес
Пас отдал
С. Агуэро
52'
46'
Замена
Д. Норрис
️️️️
М. Браун
46'
Замена
С. Морисон
️️️️
Р. МакКормак
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Агуэро
15'
ГОЛ! 1:0!
Я. Туре
Пас отдал
К. Тевес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Лидс
12
Джейми Эшдаун
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
42
Люк Варни
ЛП
8
Родольф Остин
ОП
17
Майкл Браун
ОП
21
Эль-Хаджи Диуф
АП
3
Айдан Уайт
ПП
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Лидс
30
Пэдди Кенни
ВР
28
Джейсон Пирс
ЦЗ
26
Энди Хьюз
ЦП
15
Майкл Тонж
ПП
19
Дэвид Норрис
ПП
20
Стив Морисон
ЦФ
10
Хабиб Хабибу
ЦФ
4-2-1-1-2
25
Пантилимон
11
Коларов
22
Настасич
2
Туре
5
Сабалета
42
Туре
6
Хави Гарсия
20
Милнер
21
Сильва
32
Тевес
10
Агуэро
4-2-2-1-1
12
Эшдаун
3
Бирам
21
Пелтье
12
Лис
3
Уорнок
8
Остин
17
Браун
3
Уайт
42
Варни
21
Диуф
44
МакКормак
32
Тевес
13
Майкон
13
Майкон
32
Тевес
6
Хави Гарсия
6
Родуэлл
6
Родуэлл
6
Хави Гарсия
10
Агуэро
10
Джеко
10
Джеко
10
Агуэро
8
Остин
15
Тонж
15
Тонж
8
Остин
17
Браун
19
Норрис
19
Норрис
17
Браун
44
МакКормак
20
Морисон
20
Морисон
44
МакКормак
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лидс
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
Главный тренер
Роберто Манчини
30
Пэдди Кенни
ВР
28
Джейсон Пирс
ЦЗ
26
Энди Хьюз
ЦП
10
Хабиб Хабибу
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
Остались в запасе
30
Пэдди Кенни
ВР
28
Джейсон Пирс
ЦЗ
26
Энди Хьюз
ЦП
10
Хабиб Хабибу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Манчестер Сити - Лидс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Лидс
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сандерленд» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+