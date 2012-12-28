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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Катар - Египет
Катар - Египет: обзор матча 28 декабря 2012
Катар
28.12.2012, пятница, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Египет
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Катар - Египет
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Катар
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
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Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
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