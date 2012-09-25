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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брэдфорд Сити - Бертон Альбион
Брэдфорд Сити - Бертон Альбион: обзор матча 25 сентября 2012
Брэдфорд Сити
25.09.2012, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
2 : 2
Завершен
Бертон Альбион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брэдфорд Сити - Бертон Альбион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Брэдфорд Сити
2 : 0
17.10.2026
Стивенидж
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 10 тур
Донкастер Роверс
1 : 0
10.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
Корэл Виндоус Стэдиум
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Брэдфорд Сити
Бертон Альбион
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
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2025.09.23 09:52
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
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2025.09.24 23:52
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2023.10.07 11:23
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