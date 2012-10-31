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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Кайзерслаутерн
Бавария - Кайзерслаутерн: обзор матча 31 октября 2012
Бавария
31.10.2012, среда, 23:30
Германия. Кубок, 2 раунд
4 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Кайзерслаутерн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
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2 : 2
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28.10.2026
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25.10.2026
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Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
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0 : 2
28.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
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0 : 1
24.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
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