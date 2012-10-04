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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Байер
Русенборг - Байер: обзор матча 04 октября 2012
Русенборг
04.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
0 : 1
Завершен
Байер
77'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Байер
Замена
С. Иверсен
️️️️
О. Селнаэс
88'
Замена
Д. Чибуике
️️️️
Б. Докал
79'
77'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Кисслинг
74'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Ж. Фернандес
Замена
М. Авал Исса
️️️️
Д. Хольм
69'
64'
Замена
С. Сэм
️️️️
А. Шюррле
46'
Замена
О. Топрак
️️️️
М. Фридрих
39'
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
Р. Прица
29'
18'
Желтая карточка
М. Фридрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Даниэль Эрлунд
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
6
Пер Вернер Ваган Рёнинг
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
9
Борек Докал
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Даниель Хольм
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Русенборг
12
Александр Лунд Хансен
ВР
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
27
Моххамед Авал Исса
ЦП
13
Хайме Алас
ЦП
11
Джон Чибуике
ЦФ
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
4-1-3-2
1
Эрлунд
3
Дорсин
6
Ваган Рёнинг
4
Страндберг
2
Гамбоа
10
Селнаэс
9
Докал
18
Эльюнусси
22
Свенссон
22
Прица
7
Хольм
3-2-4-1
1
Лено
5
Швааб
2
Вольшайд
2
Фридрих
8
Бендер
3
Кадлец
7
Аугусто
20
Шюррле
8
Кастро
6
Рольфес
10
Фернандес
7
Хольм
27
Исса
27
Исса
7
Хольм
9
Докал
11
Чибуике
11
Чибуике
9
Докал
10
Селнаэс
11
Иверсен
11
Иверсен
10
Селнаэс
2
Фридрих
21
Топрак
21
Топрак
2
Фридрих
20
Шюррле
33
Сэм
33
Сэм
20
Шюррле
10
Фернандес
11
Кисслинг
11
Кисслинг
10
Фернандес
Остались в запасе
Русенборг
Байер
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
13
Хайме Алас
ЦП
12
Александр Лунд Хансен
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
13
Хайме Алас
ЦП
12
Александр Лунд Хансен
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Русенборг - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Леркендаль
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