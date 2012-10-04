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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Марибор
Лацио - Марибор: обзор матча 04 октября 2012
Лацио
04.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
1 : 0
Завершен
Марибор
62'
Эдерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Марибор
Замена
Л. Козак
️️️️
С. Флоккари
90'
+2
86'
Замена
Н. Комажец
️️️️
Г. Цвиянович
Замена
М. Сарате
️️️️
А. Гонсалес
84'
Пенальти не реализован!
Эрнанес
77'
76'
Красная карточка
Й. Видович
Замена
О. Онази
️️️️
Эдерсон
69'
ГОЛ! 1:0!
Эдерсон
Пас отдал
С. Флоккари
62'
61'
Замена
Д. Мезга
️️️️
М. Таварес
Желтая карточка
Л. Цана
54'
45'
+1
Желтая карточка
М. Таварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
4
Йован Видович
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
70
Алеш Мертель
ОП
5
Желько Филипович
ОП
9
Маркос Таварес
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
24
Деян Трайковски
ЦЗ
29
Тимотей Додлек
ЦП
78
Деян Мезга
ЦП
27
Ален Плож
ЦФ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
9
Никола Комажец
РФ
3-2-4-1
1
Биццарри
3
Андре Диас
27
Цана
39
Каванда
13
Сиани
25
Конко
10
Эдерсон
10
Эрнанес
15
Гонсалес
87
Кандрева
10
Флоккари
4-2-1-3
33
Ханданович
4
Видович
22
Милец
26
Райчевич
7
Меяч
70
Мертель
5
Филипович
14
Цвиянович
9
Ибраими
9
Берич
9
Таварес
10
Эдерсон
12
Онази
12
Онази
10
Эдерсон
10
Флоккари
18
Козак
18
Козак
10
Флоккари
15
Гонсалес
9
Сарате
9
Сарате
15
Гонсалес
9
Таварес
78
Мезга
78
Мезга
9
Таварес
14
Цвиянович
9
Комажец
9
Комажец
14
Цвиянович
Остались в запасе
Лацио
Марибор
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
Главный тренер
Владимир Петкович
50
Марко Придигар
ВР
29
Тимотей Додлек
ЦП
27
Ален Плож
ЦФ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
Остались в запасе
50
Марко Придигар
ВР
29
Тимотей Додлек
ЦП
27
Ален Плож
ЦФ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Лацио - Марибор
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
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