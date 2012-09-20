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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Русенборг
Рапид - Русенборг: обзор матча 20 сентября 2012
Рапид
20.09.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 1 тур
1 : 2
Завершен
Русенборг
65'
М. Кацер
18'
Т. Эльюнусси
60'
М. Дорсин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Русенборг
90'
+1
Замена
С. Иверсен
️️️️
М. Дискеруд
Замена
Л. Грозурек
️️️️
Г. Бургшталлер
85'
81'
Замена
О. Селнаэс
️️️️
Д. Хольм
73'
Желтая карточка
Й. Свенссон
Замена
Т. Прагер
️️️️
М. Илдиз
70'
Пенальти не реализован!
Д. Алар
70'
69'
Желтая карточка
К. Гамбоа
ГОЛ! 1:2!
М. Кацер
Пас отдал
Д. Алар
65'
60'
ГОЛ! 0:2!
М. Дорсин
Пас отдал
Б. Докал
45'
Желтая карточка
П. Вернер Ваган Рёнинг
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Эльюнусси
8'
Желтая карточка
Д. Хольм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
35
Жерсон
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
20
Мухаммед Илдиз
ЦП
6
Маркус Хейккинен
ПП
13
Терренс Бойд
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Русенборг
1
Даниэль Эрлунд
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
6
Пер Вернер Ваган Рёнинг
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
7
Даниель Хольм
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
Рапид
1
Ян Новота
ВР
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
23
Томас Прагер
ЦП
30
Кристиан Добрас
ЦП
7
Штефан Куловиц
ЦП
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Русенборг
12
Александр Лунд Хансен
ВР
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
27
Моххамед Авал Исса
ЦП
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
11
Джон Чибуике
ЦФ
3-2-2-3
31
Кенигсхофер
35
Жерсон
11
Хофманн
6
Зоннляйтнер
14
Кацер
28
Триммель
20
Илдиз
6
Хейккинен
19
Алар
9
Бургшталлер
13
Бойд
3-2-3-2
1
Эрлунд
42
Дискеруд
6
Ваган Рёнинг
4
Региниуссен
2
Гамбоа
3
Дорсин
18
Эльюнусси
22
Свенссон
9
Докал
22
Прица
7
Хольм
20
Илдиз
23
Прагер
23
Прагер
20
Илдиз
9
Бургшталлер
11
Грозурек
11
Грозурек
9
Бургшталлер
7
Хольм
10
Селнаэс
10
Селнаэс
7
Хольм
42
Дискеруд
11
Иверсен
11
Иверсен
42
Дискеруд
Остались в запасе
Рапид
Русенборг
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
1
Ян Новота
ВР
4
Томас Шраммель
ЦЗ
30
Кристиан Добрас
ЦП
7
Штефан Куловиц
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
27
Моххамед Авал Исса
ЦП
12
Александр Лунд Хансен
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
11
Джон Чибуике
ЦФ
Остались в запасе
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
1
Ян Новота
ВР
4
Томас Шраммель
ЦЗ
30
Кристиан Добрас
ЦП
7
Штефан Куловиц
ЦП
Остались в запасе
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
27
Моххамед Авал Исса
ЦП
12
Александр Лунд Хансен
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
11
Джон Чибуике
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Русенборг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Тодоров
Стадион:
Герхард Ханаппи
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