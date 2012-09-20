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Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Лацио
Тоттенхэм - Лацио: обзор матча 20 сентября 2012
Тоттенхэм
20.09.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 1 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Лацио
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
М. Дембеле
90'
+4
90'
+4
Замена
М. Сиани
️️️️
Эрнанес
90'
+2
Замена
Эдерсон
️️️️
С. Маури
85'
Желтая карточка
С. Маури
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
А. Леннон
82'
81'
Замена
М. Сарате
️️️️
О. Онази
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
К. Демпси
76'
66'
Желтая карточка
А. Гонсалес
63'
Желтая карточка
А. Диас
28'
Желтая карточка
Д. Бьява
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛВ
30
Сандро
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
12
Аарон Леннон
(К)
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
19
Сенад Лулич
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
(К)
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ОП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
12
Огений Онази
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
26
Ноутон
14
Вертонген
29
Колкер
2
Уокер
30
Сандро
8
Дембеле
18
Бэйл
2
Демпси
12
Леннон
9
Дефо
4-1-4-1
22
Маркетти
39
Каванда
20
Бьява
3
Андре Диас
19
Лулич
24
Ледесма
12
Онази
15
Гонсалес
10
Эрнанес
6
Маури
11
Клозе
8
Дембеле
8
Мэйсон
8
Мэйсон
8
Дембеле
2
Демпси
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
2
Демпси
12
Леннон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
12
Леннон
10
Эрнанес
13
Сиани
13
Сиани
10
Эрнанес
6
Маури
10
Эдерсон
10
Эдерсон
6
Маури
12
Онази
9
Сарате
9
Сарате
12
Онази
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лацио
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Тоттенхэм - Лацио
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Помощники судьи:
Золтан Секей
Октавиан Шовре (оба Румыния)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
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