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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марибор - Панатинаикос
Марибор - Панатинаикос: обзор матча 20 сентября 2012
Марибор
20.09.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 1 тур
3 : 0
Завершен
Панатинаикос
25'
Р. Берич
62'
А. Ибраими
88'
М. Таварес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Панатинаикос
90'
+3
Вторая желтая
Н. Спиропулос
Замена
Ж. Филипович
️️️️
М. Таварес
90'
+1
Желтая карточка
Р. Берич
90'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Таварес
88'
87'
Желтая карточка
Х. Мануэль Веласкес
85'
Желтая карточка
Н. Спиропулос
Замена
Т. Додлек
️️️️
Д. Мезга
85'
Замена
Й. Видович
️️️️
Н. Потокар
82'
75'
Желтая карточка
Витоло
75'
Замена
Х. Мавриас
️️️️
К. Овусу-Абейе
Желтая карточка
А. Ибраими
62'
ГОЛ! 2:0!
А. Ибраими
Пас отдал
М. Таварес
62'
56'
Замена
Б. Форнароли
️️️️
Н. Спиропулос
ГОЛ! 1:0!
Р. Берич
Пас отдал
М. Таварес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
70
Алеш Мертель
ОП
78
Деян Мезга
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
9
Маркос Таварес
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Панатинаикос
1
Орестис Карнезис
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
6
Витоло
ОП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
6
Зека
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
33
Ибрахима Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
4
Йован Видович
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
5
Желько Филипович
ОП
29
Тимотей Додлек
ЦП
27
Ален Плож
ЦФ
9
Никола Комажец
РФ
Панатинаикос
1
Стефанос Коцолис
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
35
Харис Мавриас
ПП
9
Точе
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
3-1-3-3
33
Ханданович
7
Меяч
26
Райчевич
22
Милец
70
Мертель
14
Цвиянович
78
Мезга
22
Потокар
9
Ибраими
9
Берич
9
Таварес
4-1-3-1-1
1
Карнезис
4
Бумсонг
26
Винтра
4
Веласкес
21
Спиропулос
6
Витоло
28
Кацуранис
6
Зека
7
Христодулопулос
0
Овусу-Абейе
33
Сиссоко
22
Потокар
4
Видович
4
Видович
22
Потокар
78
Мезга
29
Додлек
29
Додлек
78
Мезга
9
Таварес
5
Филипович
5
Филипович
9
Таварес
21
Спиропулос
10
Форнароли
10
Форнароли
21
Спиропулос
0
Овусу-Абейе
35
Мавриас
35
Мавриас
0
Овусу-Абейе
Остались в запасе
Марибор
Панатинаикос
50
Марко Придигар
ВР
27
Ален Плож
ЦФ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
9
Никола Комажец
РФ
Главный тренер
Дарко Миланич
9
Точе
ЦФ
1
Стефанос Коцолис
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Остались в запасе
50
Марко Придигар
ВР
27
Ален Плож
ЦФ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
9
Никола Комажец
РФ
Остались в запасе
9
Точе
ЦФ
1
Стефанос Коцолис
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
Главный тренер
Дарко Миланич
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Статистика матча Марибор - Панатинаикос
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Алан Келли
(Корк)
Стадион:
Людски врт
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