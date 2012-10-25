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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Атлетик
Лион - Атлетик: обзор матча 25 октября 2012
Лион
25.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
54'
Лисандро
86'
Д. Бриан
79'
И. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Атлетик
90'
+1
Желтая карточка
А. Итурраспе
Желтая карточка
Г. Фофана
88'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бриан
86'
79'
ГОЛ! 1:1!
И. Гомес
Пас отдал
Ф. Льоренте
66'
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Муньяин
Замена
Б. Гомис
️️️️
Лисандро
66'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
С. Мальбранк
65'
60'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Адурис
ГОЛ! 1:0!
Лисандро
Пас отдал
А. Ревейер
54'
53'
Желтая карточка
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Геида Фофана
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Лисандро
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
3-3-2-2
1
Веркутр
26
Коне
6
Ловрен
14
Умтити
18
Монсон
25
Гоналон
15
Ревейер
6
Фофана
10
Мальбранк
7
Бриан
9
Лисандро
4-4-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
18
де Маркос
45
Аморебиета
18
Ортенече
21
Эррера
18
Гурпеги
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
9
Лисандро
18
Гомис
18
Гомис
9
Лисандро
10
Мальбранк
91
Ляказетт
91
Ляказетт
10
Мальбранк
20
Адурис
12
Льоренте
12
Льоренте
20
Адурис
10
Муньяин
11
Гомес
11
Гомес
10
Муньяин
Остались в запасе
Лион
Атлетик
1
Антони Лопеш
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Лион - Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Жерлан
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