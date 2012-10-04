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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль Ирони - Лион
Хапоэль Ирони - Лион: обзор матча 04 октября 2012
Хапоэль Ирони
04.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
3 : 4
Завершен
Лион
7'
Ш. Абихазира
51'
Л. Леви
66'
Ш. Абихазира (П)
17'
Г. Фофана
22'
Л. Монсон
31'
А. Ревейер
90+2'
Г. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль Ирони - Лион
90'
+2
ГОЛ! 3:4!
Г. Фофана
Пас отдал
С. Мальбранк
Замена
Р. Газаль
️️️️
А. Элиша
89'
76'
Желтая карточка
Л. Монсон
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Ш. Абихазира
66'
65'
Желтая карточка
Б. Коне
63'
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Р. Геззаль
Желтая карточка
И. Коэн
62'
Желтая карточка
Ш. Абихазира
58'
54'
Замена
Я. Бензия
️️️️
К. Гренье
ГОЛ! 2:3!
Л. Леви
51'
Замена
И. Коэн
️️️️
С. Хасарма
46'
Замена
А. Абед
️️️️
Л. Ленче
46'
31'
ГОЛ! 1:3!
А. Ревейер
Пас отдал
К. Гренье
22'
ГОЛ! 1:2!
Л. Монсон
17'
ГОЛ! 1:1!
Г. Фофана
ГОЛ! 1:0!
Ш. Абихазира
Пас отдал
А. Рохет
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль Ирони
13
Дани Амос
ВР
18
Элад Габай
ЦЗ
17
Салах Хасарма
ЦЗ
20
Лиор Леви
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
16
Ади Элиша
ЦП
23
Адриан Рохет
ЦП
31
Брайан Пол Герзичич
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
19
Шимон Абихазира
ЦФ
29
Ласло Ленче
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Геида Фофана
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Хапоэль Ирони
16
Итамар Нитцан
ВР
81
Душко Матович
ЦЗ
2
Ицхак Коэн
ЦЗ
7
Ахмед Абед
ЛП
6
Равид Газаль
ЦП
26
Синтайеху Саллалих
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Яссин Бензия
АП
10
Стид Мальбранк
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-4-2
13
Амос
18
Габай
20
Леви
5
Тзедек
17
Хасарма
16
Элиша
31
Герзичич
9
Эйнбиндер
23
Рохет
29
Ленче
19
Абихазира
4-1-3-2
1
Веркутр
15
Ревейер
26
Коне
6
Ловрен
18
Монсон
25
Гоналон
6
Фофана
19
Гренье
18
Геззаль
9
Лисандро
7
Бриан
16
Элиша
6
Газаль
6
Газаль
16
Элиша
17
Хасарма
2
Коэн
2
Коэн
17
Хасарма
29
Ленче
7
Абед
7
Абед
29
Ленче
19
Гренье
8
Бензия
8
Бензия
19
Гренье
18
Геззаль
10
Мальбранк
10
Мальбранк
18
Геззаль
Остались в запасе
Хапоэль Ирони
Лион
16
Итамар Нитцан
ВР
81
Душко Матович
ЦЗ
26
Синтайеху Саллалих
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
1
Антони Лопеш
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
16
Итамар Нитцан
ВР
81
Душко Матович
ЦЗ
26
Синтайеху Саллалих
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Хапоэль Ирони - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
0 : 3
06.08.2015
Слован
Лига Европы, 3 раунд
Слован
2 : 1
30.07.2015
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
1 : 2
07.08.2014
Динамо
Лига Европы, 3 раунд
Динамо
1 : 1
31.07.2014
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 6 тур
Лион
2 : 0
07.12.2012
Хапоэль Ирони
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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