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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Хапоэль Ирони
Атлетик - Хапоэль Ирони: обзор матча 20 сентября 2012
Атлетик
20.09.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 1 тур
1 : 1
Завершен
Хапоэль Ирони
40'
М. Сусаета
14'
А. Рохет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Хапоэль Ирони
90'
+5
Желтая карточка
Ш. Тзедек
90'
Замена
Б. Вахаба
️️️️
Д. Эйнбиндер
Желтая карточка
М. Сусаета
89'
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
Х. Кастильо
82'
80'
Замена
Р. Порокара
️️️️
Ш. Абихазира
75'
Желтая карточка
А. Элиша
74'
Замена
А. Элиша
️️️️
А. Рохет
Желтая карточка
И. Гомес
61'
60'
Желтая карточка
Д. Матович
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Адурис
59'
57'
Желтая карточка
Р. Газаль
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
И. Лопес Бланко
46'
44'
Желтая карточка
Д. Амос
ГОЛ! 1:1!
М. Сусаета
Пас отдал
И. Лопес Бланко
40'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Рохет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Хапоэль Ирони
13
Дани Амос
ВР
81
Душко Матович
ЦЗ
17
Салах Хасарма
ЦЗ
18
Элад Габай
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
6
Равид Газаль
ЦП
23
Адриан Рохет
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
19
Шимон Абихазира
ЦФ
29
Ласло Ленче
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Хапоэль Ирони
16
Итамар Нитцан
ВР
20
Лиор Леви
ЦЗ
4
Бен Вахаба
ЦЗ
7
Ахмед Абед
ЛП
33
Рони Порокара
ЛП
16
Ади Элиша
ЦП
26
Синтайеху Саллалих
ЦП
4-4-1-1
1
Ирайсос
19
Кастильо
51
Ираола
45
Аморебиета
18
де Маркос
18
Лопес Бланко
18
Гурпеги
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
4-4-2
13
Амос
17
Хасарма
18
Габай
5
Тзедек
81
Матович
23
Рохет
9
Эйнбиндер
22
Тасевски
6
Газаль
29
Ленче
19
Абихазира
19
Кастильо
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
19
Кастильо
20
Адурис
11
Гомес
11
Гомес
20
Адурис
18
Лопес Бланко
12
Льоренте
12
Льоренте
18
Лопес Бланко
23
Рохет
16
Элиша
16
Элиша
23
Рохет
9
Эйнбиндер
4
Вахаба
4
Вахаба
9
Эйнбиндер
19
Абихазира
33
Порокара
33
Порокара
19
Абихазира
Остались в запасе
Атлетик
Хапоэль Ирони
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
20
Лиор Леви
ЦЗ
16
Итамар Нитцан
ВР
26
Синтайеху Саллалих
ЦП
7
Ахмед Абед
ЛП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
20
Лиор Леви
ЦЗ
16
Итамар Нитцан
ВР
26
Синтайеху Саллалих
ЦП
7
Ахмед Абед
ЛП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Атлетик - Хапоэль Ирони
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
0 : 3
06.08.2015
Слован
Лига Европы, 3 раунд
Слован
2 : 1
30.07.2015
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
1 : 2
07.08.2014
Динамо
Лига Европы, 3 раунд
Динамо
1 : 1
31.07.2014
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 6 тур
Лион
2 : 0
07.12.2012
Хапоэль Ирони
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Ли Эванс
(Лленлличид)
Стадион:
Сан Мамес
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