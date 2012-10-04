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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ньюкасл - Бордо
Ньюкасл - Бордо: обзор матча 04 октября 2012
Ньюкасл
04.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 2 тур
3 : 0
Завершен
Бордо
16'
Ш. Амеоби
40'
Энрике (АГ)
49'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Бордо
Желтая карточка
Д. Перч
89'
72'
Желтая карточка
Л. Н'Гуэмо
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Ш. Тиоте
71'
68'
Замена
Д. Белльон
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Г. Бигиримана
️️️️
Й. Кабай
61'
ГОЛ! 3:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Ш. Фергюсон
49'
46'
Замена
Ш. Диабате
️️️️
Л. Обраньяк
46'
Замена
Л. Н'Гуэмо
️️️️
Я. Плашил
Замена
С. Харпер
️️️️
Р. Эллиот
46'
Желтая карточка
В. Анита
44'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Энрике
40'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
20'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Амеоби
Пас отдал
Г. Обертан
16'
13'
Желтая карточка
Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
20
Жуссие
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
3-5-2
33
Эллиот
5
Уильямсон
24
Перч
2
Симпсон
24
Тиоте
6
Анита
29
Кабай
3
Фергюсон
32
Обертан
26
Амеоби
61
Сиссе
3-2-3-2
16
Каррассо
27
Планюс
25
Мариано
22
Сане
21
Энрике
14
Тремулинас
7
Обраньяк
20
Жуссие
18
Плашил
6
Савье
94
Гуффран
33
Эллиот
22
Харпер
22
Харпер
33
Эллиот
24
Тиоте
32
Гослинг
32
Гослинг
24
Тиоте
29
Кабай
5
Бигиримана
5
Бигиримана
29
Кабай
18
Плашил
21
Н'Гуэмо
21
Н'Гуэмо
18
Плашил
94
Гуффран
11
Белльон
11
Белльон
94
Гуффран
7
Обраньяк
14
Диабате
14
Диабате
7
Обраньяк
Остались в запасе
Ньюкасл
Бордо
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Франсис Жийо
Остались в запасе
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Франсис Жийо
Статистика матча Ньюкасл - Бордо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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