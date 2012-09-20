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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - Брюгге
Бордо - Брюгге: обзор матча 20 сентября 2012
Бордо
20.09.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
4 : 0
Завершен
Брюгге
13'
Л. Сане
27'
Й. Гуффран
47'
Б. Энгелс (АГ)
66'
Жуссие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Брюгге
Замена
Х. Сако
️️️️
А. Савье
75'
74'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Д. Блондель
73'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Т. Хогли
Замена
Ф. Маранж
️️️️
Б. Тремулинас
67'
ГОЛ! 4:0!
Жуссие
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
66'
Замена
Г. Сертик
️️️️
Й. Гуффран
62'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Б. Энгелс
47'
46'
Замена
Б. Энгелс
️️️️
Т. ван Акер
ГОЛ! 2:0!
Й. Гуффран
Пас отдал
Ш. Диабате
27'
23'
Желтая карточка
Д. Блондель
ГОЛ! 1:0!
Л. Сане
Пас отдал
Ш. Диабате
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Брюгге
29
Боян Йоргачевич
ВР
2
Михаэль Альмебек
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
11
Джонатан Блондель
ЛП
41
Тиболт ван Акер
ЦП
8
Йеспер Йоргенсен
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
Брюгге
33
Владан Кужович
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
3-2-2-3
16
Каррассо
22
Сане
25
Мариано
27
Планюс
14
Тремулинас
21
Энрике
20
Жуссие
18
Плашил
94
Гуффран
14
Диабате
6
Савье
4-4-2
29
Йоргачевич
2
Хогли
21
Фигерас
4
Хофкенс
2
Альмебек
41
ван Акер
8
Йоргенсен
7
Васкес
11
Блондель
7
Тчите
70
Бакка
14
Тремулинас
28
Маранж
28
Маранж
14
Тремулинас
94
Гуффран
22
Сертик
22
Сертик
94
Гуффран
6
Савье
9
Сако
9
Сако
6
Савье
41
ван Акер
3
Энгелс
3
Энгелс
41
ван Акер
11
Блондель
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
11
Блондель
2
Хогли
17
Лестьенн
17
Лестьенн
2
Хогли
Остались в запасе
Бордо
Брюгге
1
Кевин Олимпа
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
Главный тренер
Франсис Жийо
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
33
Владан Кужович
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
Главный тренер
Жорж Леекенс
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
Остались в запасе
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
33
Владан Кужович
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
Главный тренер
Франсис Жийо
Главный тренер
Жорж Леекенс
Статистика матча Бордо - Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шабан Дельма
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