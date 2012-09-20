Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕЛ - Боруссия М
АЕЛ - Боруссия М: обзор матча 20 сентября 2012
АЕЛ
20.09.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕЛ - Боруссия М
90'
+8
Пенальти не реализован!
О. Вендт
Желтая карточка
П. Сержиу
90'
+7
Желтая карточка
С. Парпас
90'
+2
82'
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ханке
79'
Замена
Л. Рупп
️️️️
А. Ринг
Замена
Л. Бебе
️️️️
М. Даниэль Араужо
76'
Замена
П. Сержиу
️️️️
Эдмар
71'
Желтая карточка
Д. Жуниор
66'
Замена
О. Са
️️️️
Воухо
58'
56'
Желтая карточка
П. Херрманн
46'
Замена
Г. Джака
️️️️
Б. Хргота
Желтая карточка
Р. Мигел
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
32
Матиас Дегра
ВР
19
Эдмар
ЛЗ
3
Майкон Даниэль Араужо
ЦЗ
5
Стелиос Парпас
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
21
Марко Айроса
ПЗ
77
Деде
ОП
12
Мариос Николау
ЦП
17
Руи Мигел
ЦП
70
Жилберто
ЦП
99
Воухо
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Альваро Домингес
ЛЗ
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
9
Майк Ханке
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
АЕЛ
23
Исли Хиди
ВР
29
Эдвин Оуон
ЦЗ
20
Лусиано Бебе
ЦП
17
Паулу Сержиу
ЦФ
19
Михалис Константину
ЦФ
84
Крис Диксон
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
3-3-3-1
32
Дегра
3
Араужо
5
Парпас
22
Жуниор
19
Эдмар
77
Деде
21
Айроса
12
Николау
17
Мигел
70
Жилберто
99
Воухо
3-3-2-1-1
1
тер Стеген
18
Домингес
4
Брауверс
6
Нордтвейт
24
Янчке
38
Чигерчи
17
Вендт
4
Ринг
9
Ханке
7
Херрманн
10
Хргота
19
Эдмар
17
Сержиу
17
Сержиу
19
Эдмар
3
Араужо
20
Бебе
20
Бебе
3
Араужо
99
Воухо
70
Са
70
Са
99
Воухо
10
Хргота
34
Джака
34
Джака
10
Хргота
4
Ринг
10
Рупп
10
Рупп
4
Ринг
9
Ханке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
9
Ханке
Остались в запасе
АЕЛ
Боруссия М
29
Эдвин Оуон
ЦЗ
19
Михалис Константину
ЦФ
84
Крис Диксон
ЦФ
23
Исли Хиди
ВР
Главный тренер
Памбос Христодулу
33
Кристофер Хаймерот
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
29
Эдвин Оуон
ЦЗ
19
Михалис Константину
ЦФ
84
Крис Диксон
ЦФ
23
Исли Хиди
ВР
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Памбос Христодулу
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча АЕЛ - Боруссия М
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
- : -
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Дуарте Гомеш
(Лиссабон)
Стадион:
Тсирион Атлитико Кентро
Новости команд
Все
АЕЛ
Боруссия М
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Крылья» расстались с двумя нападающими
11 сентября
1
Чемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
40-летний Очоа завершил карьеру
22 июля
1
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
25 июня
40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался
16 июня
3
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+