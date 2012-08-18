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Расписание матчей
Италия. Кубок
Юве Стабиа - Сампдория
Юве Стабиа - Сампдория: обзор матча 18 августа 2012
Юве Стабиа
18.08.2012, суббота, 22:30
Италия. Кубок, 3 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Юве Стабиа - Сампдория
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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