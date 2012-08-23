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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маритиму - Дила
Маритиму - Дила: обзор матча 23 августа 2012
Маритиму
23.08.2012, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Дила
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Статистика матча Маритиму - Дила
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Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Гагра
- : -
20.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Мешахте
2 : 1
24.10.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Дила
0 : 2
19.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Рустави
0 : 0
10.10.2026
Дила
Информация о матче
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Дила
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