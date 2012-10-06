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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 06 октября 2012
Бирмингем Сити
06.10.2012, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
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0
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0
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Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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