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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Кубань (ЛФЛ)
Салют - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 19 апреля 2008
Салют
19.04.2008, суббота, 19:00
Россия. Первый дивизион, 6 тур
0 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Салют - Кубань (ЛФЛ)
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0
0
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0
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Стадион:
Салют
Посещаемость:
5000 из 12000 зрителей (41%)
Новости команд
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