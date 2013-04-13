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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Байер
Шальке-04 - Байер: обзор матча 13 апреля 2013
Шальке-04
13.04.2013, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Байер
71'
Т. Пукки
87'
Раффаэл (П)
39'
С. Рольфес
58'
М. Кадлец
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Байер
Желтая карточка
Ж. Матип
90'
+2
89'
Желтая карточка
Б. Лено
88'
Замена
Д. Швааб
️️️️
А. Шюррле
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Раффаэл
87'
86'
Красная карточка
О. Топрак
Замена
М. Майер
️️️️
М. Бастос
85'
83'
Замена
Х. Хосогаи
️️️️
Г. Кастро
82'
Желтая карточка
Й. Хегелер
72'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
С. Сэм
ГОЛ! 1:2!
Т. Пукки
71'
Желтая карточка
К. Фукс
68'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Ч. Марика
66'
Замена
К. Фукс
️️️️
К. Мориц
66'
58'
ГОЛ! 0:2!
М. Кадлец
45'
Желтая карточка
М. Кадлец
39'
ГОЛ! 0:1!
С. Рольфес
Пас отдал
Л. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
18
Кристоф Мориц
ОП
11
Раффаэл
АП
7
Мишел Бастос
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЛП
6
Симон Рольфес
(К)
ЦП
20
Андре Шюррле
ЛФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
33
Сидней Сэм
РФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
18
Мануэль Торрес Хименес
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
4-2-3-1
26
Хильдебранд
5
Колашинац
5
Хеведес
32
Матип
2
Учида
6
Хегер
18
Мориц
7
Дракслер
11
Раффаэл
7
Бастос
19
Марика
3-2-2-3
1
Лено
14
Карвахаль
21
Топрак
2
Вольшайд
8
Бендер
3
Кадлец
6
Рольфес
8
Кастро
33
Сэм
11
Кисслинг
20
Шюррле
18
Мориц
28
Фукс
28
Фукс
18
Мориц
7
Бастос
7
Майер
7
Майер
7
Бастос
19
Марика
20
Пукки
20
Пукки
19
Марика
8
Кастро
21
Хосогаи
21
Хосогаи
8
Кастро
20
Шюррле
5
Швааб
5
Швааб
20
Шюррле
33
Сэм
13
Хегелер
13
Хегелер
33
Сэм
Остались в запасе
Шальке-04
Байер
18
Мануэль Торрес Хименес
ЦП
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
Главный тренер
Йенс Келлер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
18
Мануэль Торрес Хименес
ЦП
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Шальке-04 - Байер
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:25 (прямая)
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