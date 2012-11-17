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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Шальке-04
Байер - Шальке-04: обзор матча 17 ноября 2012
Байер
17.11.2012, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
45'
А. Шюррле
67'
Ш. Кисслинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Шальке-04
Замена
Д. Кор
️️️️
А. Шюррле
90'
88'
Желтая карточка
Т. Барнетта
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Г. Кастро
88'
82'
Вторая желтая
К. Пападопулос
Пенальти не реализован!
Ш. Кисслинг
81'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Л. Бендер
78'
74'
Замена
К. Мориц
️️️️
Д. Джонс
Желтая карточка
Ш. Райнарц
71'
68'
Замена
Ч. Марика
️️️️
Д. Фарфан
ГОЛ! 2:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Г. Кастро
67'
60'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Л. Холтби
ГОЛ! 1:0!
А. Шюррле
Пас отдал
С. Рольфес
45'
29'
Желтая карточка
К. Пападопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Симон Рольфес
(К)
ЛП
7
Штефан Райнарц
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЛФ
20
Андре Шюррле
ЦФ
8
Гонсало Кастро
РФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
3-2-2-3
1
Лено
8
Бендер
2
Вольшайд
21
Топрак
21
Хосогаи
14
Карвахаль
6
Рольфес
7
Райнарц
11
Кисслинг
20
Шюррле
8
Кастро
4-2-1-2-1
1
Уннершталь
5
Хеведес
32
Матип
14
Пападопулос
28
Фукс
33
Нойштедтер
13
Джонс
90
Холтби
8
Фарфан
7
Дракслер
21
Хунтелаар
20
Шюррле
31
Кор
31
Кор
20
Шюррле
8
Бендер
13
Хегелер
13
Хегелер
8
Бендер
8
Кастро
7
Аугусто
7
Аугусто
8
Кастро
90
Холтби
10
Барнетта
10
Барнетта
90
Холтби
13
Джонс
18
Мориц
18
Мориц
13
Джонс
8
Фарфан
19
Марика
19
Марика
8
Фарфан
Остались в запасе
Байер
Шальке-04
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Байер - Шальке-04
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 21:25 (прямая)
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