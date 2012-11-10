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Аугсбург - Боруссия Д
Аугсбург - Боруссия Д: обзор матча 10 ноября 2012
Аугсбург
10.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
82'
С. Мельдерс
9'
М. Ройс
51'
Р. Левандовски
70'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия Д
86'
Желтая карточка
Р. Вайденфеллер
85'
Замена
О. Кирх
️️️️
М. Ройс
Замена
А. Бансе
️️️️
К. Фогт
84'
ГОЛ! 1:3!
С. Мельдерс
Пас отдал
М. Озтрзолек
82'
76'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
М. Гетце
73'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Р. Левандовски
70'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Ройс
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Т. Оэрль
69'
Замена
Н. Мусона
️️️️
Т. Вернер
60'
Желтая карточка
К. Фогт
58'
51'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Гетце
Желтая карточка
С. Лангкамп
40'
30'
Желтая карточка
С. Бендер
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-2-4-1
1
Йенцш
24
Клаван
4
Лангкамп
7
Фогт
18
Кальсен-Бракер
22
Озтрзолек
16
Оттль
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
17
Вернер
20
Оэрль
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
28
Сантана
15
Хуммельс
26
Пищек
29
Шмельцер
20
Гюндоган
6
Гросскройц
18
Ройс
27
Гетце
9
Левандовски
17
Вернер
17
Мусона
17
Мусона
17
Вернер
20
Оэрль
13
Мельдерс
13
Мельдерс
20
Оэрль
7
Фогт
30
Бансе
30
Бансе
7
Фогт
27
Гетце
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
27
Гетце
18
Ройс
21
Кирх
21
Кирх
18
Ройс
9
Левандовски
20
Шибер
20
Шибер
9
Левандовски
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
3
Джибрил Санко
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
11
Милан Петржела
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
3
Джибрил Санко
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
11
Милан Петржела
ЦП
Остались в запасе
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Аугсбург Арена
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