Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Нюрнберг
Ганновер-96 - Нюрнберг: обзор матча 26 сентября 2012
Ганновер-96
26.09.2012, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Нюрнберг
21'
Л. Штиндль
29'
С. Хусти
52'
Д. Я Конан
63'
Д. Я Конан
73'
Т. Чендлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Нюрнберг
90'
Желтая карточка
Х. Пинола
Замена
М. Диуф
️️️️
Д. Я Конан
82'
81'
Желтая карточка
Т. Гебхарт
73'
ГОЛ! 4:1!
Т. Чендлер
Пас отдал
М. Фойлнер
Замена
М. Абделлауе
️️️️
Я. Шлаудрафф
68'
ГОЛ! 4:0!
Д. Я Конан
Пас отдал
С. Хусти
63'
57'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
П. Нильссон
52'
Желтая карточка
П. Нильссон
ГОЛ! 3:0!
Д. Я Конан
52'
46'
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
А. Эссвайн
46'
Замена
С. Полтер
️️️️
Р. Мак
Желтая карточка
Д. Я Конан
43'
Желтая карточка
М. Шмидебах
40'
Желтая карточка
К. Хагги
40'
ГОЛ! 2:0!
С. Хусти
29'
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
С. Хусти
21'
Замена
М. Шмидебах
️️️️
Л. Андреасен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Маркос Антонио
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-4-1-2
20
Цилер
5
Эггиманн
5
Хагги
6
Черундоло
34
Рауш
9
Хусти
18
Пинту
2
Андреасен
13
Штиндль
11
Конан
13
Шлаудрафф
4-3-2-1
1
Шефер
22
Чендлер
4
Нильссон
5
Клозе
22
Пинола
35
Эссвайн
5
Балич
3
Симонс
10
Кийотаке
21
Мак
17
Пекхарт
2
Андреасен
24
Шмидебах
24
Шмидебах
2
Андреасен
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
11
Конан
92
Диуф
92
Диуф
11
Конан
4
Нильссон
8
Фойлнер
8
Фойлнер
4
Нильссон
35
Эссвайн
10
Гебхарт
10
Гебхарт
35
Эссвайн
21
Мак
91
Полтер
91
Полтер
21
Мак
Остались в запасе
Ганновер-96
Нюрнберг
14
Маркус Миллер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
4
Маркос Антонио
ЦЗ
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
8
Майк Франтц
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
Остались в запасе
4
Маркос Антонио
ЦЗ
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
8
Майк Франтц
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Ганновер-96 - Нюрнберг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
Все
Ганновер-96
Нюрнберг
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+