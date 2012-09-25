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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Майнц
Шальке-04 - Майнц: обзор матча 25 сентября 2012
Шальке-04
25.09.2012, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Майнц
21'
Д. Фарфан (П)
81'
Л. Холтби
89'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Майнц
ГОЛ! 3:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Ю. Дракслер
89'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Р. Нойштедтер
85'
ГОЛ! 2:0!
Л. Холтби
Пас отдал
К. Фукс
81'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
76'
75'
Замена
И. Класнич
️️️️
А. Салаи
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Д. Фарфан
69'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
И. Афеллай
69'
64'
Желтая карточка
К. Веткло
64'
Замена
Н. Мюллер
️️️️
А. Иваншиц
61'
Желтая карточка
Ю. Полански
59'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Н. Рукавица
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
51'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Фарфан
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
4-2-1-3
1
Уннершталь
28
Фукс
5
Хеведес
14
Пападопулос
2
Учида
6
Хегер
33
Нойштедтер
90
Холтби
17
Афеллай
21
Хунтелаар
8
Фарфан
4-1-4-1
28
Веткло
3
Поспех
4
Новески
26
Бунгерт
15
Диас
14
Баумгартлингер
8
Полански
19
Сото
23
Иваншиц
13
Рукавица
11
Салаи
8
Фарфан
7
Дракслер
7
Дракслер
8
Фарфан
17
Афеллай
10
Барнетта
10
Барнетта
17
Афеллай
33
Нойштедтер
20
Пукки
20
Пукки
33
Нойштедтер
23
Иваншиц
9
Мюллер
9
Мюллер
23
Иваншиц
13
Рукавица
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Рукавица
11
Салаи
39
Класнич
39
Класнич
11
Салаи
Остались в запасе
Шальке-04
Майнц
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
1
Лорис Кариус
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Шальке-04 - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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