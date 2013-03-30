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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сампдория
Аталанта - Сампдория: обзор матча 30 марта 2013
Аталанта
30.03.2013, суббота, 18:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 0
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сампдория
89'
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
Г. Берарди
86'
Желтая карточка
Н. Крстичич
Замена
М. Контини
️️️️
Д. Бонавентура
82'
Вторая желтая
С. Луккини
80'
71'
Желтая карточка
Эдер
71'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Эдер
Замена
Д. Бривио
️️️️
К. Дель Гроссо
68'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
М. Моралес
59'
Желтая карточка
С. Луккини
53'
26'
Желтая карточка
Г. Берарди
Желтая карточка
А. Консильи
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
14
Карлос Кармона
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
23
Факундо Парра
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
5
Ренан
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
3-2-4-1
47
Консильи
2
Канини
2
Стендардо
17
Луккини
36
Дель Гроссо
77
Раймонди
7
Бонавентура
8
Бьондини
10
Моралес
8
Чигарини
19
Денис
4-4-2
44
Ромеро
29
Де Сильвестри
5
Гастальделло
13
Мустафи
28
Берарди
15
Поли
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
7
Крстичич
9
Икарди
23
Эдер
36
Дель Гроссо
28
Бривио
28
Бривио
36
Дель Гроссо
7
Бонавентура
15
Контини
15
Контини
7
Бонавентура
10
Моралес
20
Бриенца
20
Бриенца
10
Моралес
28
Берарди
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
28
Берарди
23
Эдер
18
Сансоне
18
Сансоне
23
Эдер
Остались в запасе
Аталанта
Сампдория
16
Иван Радованович
ОП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
23
Факундо Парра
ЦФ
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Аталанта - Сампдория
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Атлети Адзурри
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