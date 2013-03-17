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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 17 марта 2013
Наполи
17.03.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 2
Завершен
Аталанта
4'
Э. Кавани (П)
65'
Э. Кавани
81'
Г. Пандев
31'
П. Каннаваро (АГ)
73'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Аталанта
Желтая карточка
Л. Инсинье
90'
+3
Замена
Роланду
️️️️
Г. Пандев
90'
88'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
84'
Желтая карточка
Х. Денис
ГОЛ! 3:2!
Г. Пандев
Пас отдал
П. Армеро
81'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
К. Маджо
78'
77'
Замена
Р. Каццола
️️️️
Д. Бьондини
73'
ГОЛ! 2:2!
Х. Денис
Пас отдал
К. Кармона
66'
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Моралес
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. Пандев
65'
Замена
П. Армеро
️️️️
А. Гамберини
63'
59'
Замена
М. Канини
️️️️
Л. Джорджи
Желтая карточка
В. Бехрами
45'
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Каннаваро
30'
Желтая карточка
С. Луккини
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
4'
3'
Желтая карточка
Л. Джорджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
6
Роланду
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
8
Лука Чигарини
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
5
Гамберини
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
18
Суньига
17
Гамшик
21
Джемаили
85
Бехрами
11
Маджо
10
Кавани
21
Пандев
4-5-1
47
Консильи
77
Раймонди
2
Стендардо
17
Луккини
36
Дель Гроссо
10
Джорджи
7
Бонавентура
14
Кармона
8
Бьондини
10
Моралес
19
Денис
21
Пандев
6
Роланду
6
Роланду
21
Пандев
5
Гамберини
7
Армеро
7
Армеро
5
Гамберини
11
Маджо
10
Инсинье
10
Инсинье
11
Маджо
10
Джорджи
2
Канини
2
Канини
10
Джорджи
8
Бьондини
44
Каццола
44
Каццола
8
Бьондини
10
Моралес
10
Ливайя
10
Ливайя
10
Моралес
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
16
Иван Радованович
ОП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Наполи - Аталанта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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