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Лига Европы 2026/2027
Серветт - Русенборг
Серветт - Русенборг: обзор матча 02 августа 2012
Серветт
02.08.2012, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Русенборг
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Статистика матча Серветт - Русенборг
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0
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Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
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Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
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Серветт
Русенборг
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