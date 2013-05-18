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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Рубин (мол)
Кр. Советов (мол) - Рубин (мол): обзор матча 18 мая 2013
Кр. Советов (мол)
18.05.2013, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
1 : 0
Завершен
Рубин (мол)
43'
М. Палиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Рубин (мол)
86'
Желтая карточка
А. Хабибуллин
Желтая карточка
М. Убайдулаев
86'
Замена
И. Максимов
️️️️
М. Палиенко
83'
80'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
Р. Стёпин
80'
Замена
А. Пащенко
️️️️
Д. Бойко
Желтая карточка
М. Палиенко
79'
Замена
М. Убайдулаев
️️️️
А. Бочаров
72'
70'
Замена
А. Казанский
️️️️
Э. Набиуллин
70'
Замена
А. Хабибуллин
️️️️
Н. Злобин
Замена
П. Васильев
️️️️
Д. Верховцов
61'
60'
Желтая карточка
Б. Шавлохов
46'
Замена
В. Галиулин
️️️️
Н. Бабаджанов
46'
Замена
Б. Шавлохов
️️️️
И. Темников
Замена
В. Пестрячев
️️️️
И. Портнягин
46'
Замена
В. Свежов
️️️️
В. Кузьмичев
46'
Замена
О. Роганов
️️️️
Э. Махмудов
46'
Желтая карточка
В. Кузьмичев
45'
43'
Желтая карточка
Н. Бабаджанов
ГОЛ! 1:0!
М. Палиенко
43'
Желтая карточка
С. Григорян
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
33
Александр Клягин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
8
Роман Стёпин
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Кр. Советов (мол)
1
Олег Баклов
ВР
3
Павел Васильев
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
65
Борис Шавлохов
ЦП
21
Антон Казанский
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
3-2-3-1-1
1
Вавилин
2
Григорян
13
Верховцов
25
Концедалов
92
Голубев
21
Бочаров
33
Клягин
8
Махмудов
28
Кузьмичев
99
Палиенко
97
Портнягин
3-2-2-1-2
31
Березин
44
Злобин
42
Бойко
4
Кверквелия
11
Темников
3
Набиуллин
8
Стёпин
57
Лобанов
95
Бабаджанов
70
Сикоев
20
Азмун
21
Бочаров
99
Убайдулаев
99
Убайдулаев
21
Бочаров
13
Верховцов
3
Васильев
3
Васильев
13
Верховцов
97
Портнягин
41
Пестрячев
41
Пестрячев
97
Портнягин
8
Махмудов
43
Роганов
43
Роганов
8
Махмудов
99
Палиенко
87
Максимов
87
Максимов
99
Палиенко
28
Кузьмичев
6
Свежов
6
Свежов
28
Кузьмичев
44
Злобин
30
Хабибуллин
30
Хабибуллин
44
Злобин
11
Темников
65
Шавлохов
65
Шавлохов
11
Темников
3
Набиуллин
21
Казанский
21
Казанский
3
Набиуллин
42
Бойко
26
Пащенко
26
Пащенко
42
Бойко
8
Стёпин
30
Рогачевский
30
Рогачевский
8
Стёпин
95
Бабаджанов
21
Галиулин
21
Галиулин
95
Бабаджанов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Рубин (мол)
1
Олег Баклов
ВР
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
Остались в запасе
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Рубин (мол)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Шульц
(Озёрск)
Стадион:
Металлург
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