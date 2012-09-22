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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Кубань (мол)
Рубин (мол) - Кубань (мол): обзор матча 22 сентября 2012
Рубин (мол)
22.09.2012, суббота, 18:30
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (мол)
36'
М. Уридия
69'
А. Вшивцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Кубань (мол)
Замена
К. Сварупс
️️️️
М. Уридия
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Литке
90'
+1
Замена
А. Савельев
️️️️
Л. Уруру
83'
81'
Замена
Г. Постаногов
️️️️
И. Князев
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
П. Умарбаев
79'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
Н. Лобанов
73'
ГОЛ! 2:0!
А. Вшивцев
69'
65'
Замена
Е. Касьянов
️️️️
Ю. Журавлев
65'
Замена
К. Халваши
️️️️
С. Дрампов
Желтая карточка
Н. Лобанов
64'
Замена
А. Вшивцев
️️️️
И. Темников
60'
46'
Замена
А. Геворкян
️️️️
А. Прудников
46'
Замена
В. Чувилов
️️️️
Л. Коноплев
ГОЛ! 1:0!
М. Уридия
36'
31'
Желтая карточка
А. Прудников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
15
Юрий Литке
ЦЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
7
Луай Уруру
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
94
Александр Каглюк
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
7
Левон Коноплев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
97
Каспарс Сварупс
ЦФ
Кубань (мол)
89
Дмитрий Зайцев
ВР
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
5
Каха Халваши
ЦП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
61
Артем Геворкян
ЦФ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Волкотруб
15
Литке
42
Бойко
93
Гараев
3
Джалилов
11
Темников
7
Уруру
57
Лобанов
28
Кузьмичев
39
Умарбаев
25
Уридия
3-2-2-1
1
Байчора
79
Химов
55
Соблиров
70
Щучкин
75
Дрампов
94
Каглюк
7
Коноплев
23
Соснин
89
Прудников
39
Умарбаев
95
Прокопенко
95
Прокопенко
39
Умарбаев
57
Лобанов
30
Рогачевский
30
Рогачевский
57
Лобанов
11
Темников
23
Вшивцев
23
Вшивцев
11
Темников
7
Уруру
32
Савельев
32
Савельев
7
Уруру
25
Уридия
97
Сварупс
97
Сварупс
25
Уридия
44
Журавлев
91
Касьянов
91
Касьянов
44
Журавлев
75
Дрампов
5
Халваши
5
Халваши
75
Дрампов
89
Прудников
61
Геворкян
61
Геворкян
89
Прудников
7
Коноплев
8
Чувилов
8
Чувилов
7
Коноплев
15
Князев
76
Постаногов
76
Постаногов
15
Князев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Кубань (мол)
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
89
Дмитрий Зайцев
ВР
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
Остались в запасе
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
89
Дмитрий Зайцев
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Рубин (мол) - Кубань (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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2019.11.20 14:53
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2023.07.04 10:59
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2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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