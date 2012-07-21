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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Кубань (мол)
Анжи (мол) - Кубань (мол): обзор матча 21 июля 2012
Анжи (мол)
21.07.2012, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (мол)
18'
И. Абдулавов
77'
Ш. Мирзаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Кубань (мол)
90'
+1
Желтая карточка
Р. Кокоскерия
Замена
М. Саидов
️️️️
Ш. Мирзаев
90'
Замена
И. Гаджиясулов
️️️️
М. Дженетов
90'
83'
Замена
Р. Кокоскерия
️️️️
С. Хачатурян
Замена
М. Загиров
️️️️
И. Абдулавов
83'
78'
Замена
Р. Гомлешко
️️️️
М. Малыш
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ш. Мирзаев
77'
71'
Желтая карточка
С. Хачатурян
71'
Замена
С. Дрампов
️️️️
А. Геворкян
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
С. Сердеров
66'
Замена
М. Гамидов
️️️️
М. Курбанов
64'
63'
Замена
С. Арзуманов
️️️️
В. Белоусов
60'
Желтая карточка
А. Геворкян
Желтая карточка
И. Абдулавов
54'
Замена
Г. Магомедов
️️️️
А. Омаров
53'
46'
Замена
Е. Касьянов
️️️️
В. Чувилов
Желтая карточка
Ш. Мухаммад
33'
ГОЛ! 1:0!
И. Абдулавов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
24
Джамал Расулов
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Кубань (мол)
89
Дмитрий Зайцев
ВР
79
Сергей Химов
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
45
Василий Белоусов
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
17
Максим Малыш
АП
61
Артем Геворкян
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Кубань (мол)
66
Максим Швагирев
ВР
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
73
Сергей Арзуманов
ЦП
80
Руслан Гомлешко
ЦП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
3-4-3
1
Дженетов
44
Удунян
15
Гусейнов
44
Курбанов
24
Расулов
66
Сулейманов
17
Мухаммад
77
Омаров
99
Абдулавов
28
Сердеров
92
Мирзаев
4-1-2-1-2
89
Зайцев
62
Хачатурян
55
Соблиров
70
Щучкин
79
Химов
8
Чувилов
45
Белоусов
5
Халваши
17
Малыш
19
Секрет
61
Геворкян
1
Дженетов
97
Гаджиясулов
97
Гаджиясулов
1
Дженетов
28
Сердеров
47
Джангишиев
47
Джангишиев
28
Сердеров
44
Курбанов
38
Гамидов
38
Гамидов
44
Курбанов
77
Омаров
52
Магомедов
52
Магомедов
77
Омаров
99
Абдулавов
71
Загиров
71
Загиров
99
Абдулавов
92
Мирзаев
59
Саидов
59
Саидов
92
Мирзаев
8
Чувилов
91
Касьянов
91
Касьянов
8
Чувилов
45
Белоусов
73
Арзуманов
73
Арзуманов
45
Белоусов
62
Хачатурян
50
Кокоскерия
50
Кокоскерия
62
Хачатурян
61
Геворкян
75
Дрампов
75
Дрампов
61
Геворкян
17
Малыш
80
Гомлешко
80
Гомлешко
17
Малыш
Остались в запасе
Анжи (мол)
Кубань (мол)
Главный тренер
Руслан Агаларов
66
Максим Швагирев
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
66
Максим Швагирев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Анжи (мол) - Кубань (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Кубань (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
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2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
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