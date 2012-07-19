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Судьи
Главный судья:
Алон Йефет (Нетанья)
Помощники:
Нисан Давиди, Данни Красиков (оба Израиль)

Анжи - Гонвед

19.07.2012, Четверг, 19:00 мск Раменское, стадион Сатурн Трансляция: "Россия 2" 18:55 (прямая) "Спорт 1" 18:55 (прямая) Лига Европы, 2 раунд , первый матч Анжи - Гонвед
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 6 3 1 2 11:9 +2 10
2. Анжи 6 3 1 2 7:5 +2 10
3. Янг Бойз 6 3 1 2 14:13 +1 10
4. Удинезе 6 1 1 4 7:12 -5 4
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