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Шинник - Спартак-Нальчик
Шинник - Спартак-Нальчик: обзор матча 25 октября 2008
Шинник
25.10.2008, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шинник - Спартак-Нальчик
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0
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0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
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Велес
1 : 1
18.10.2026
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4 : 0
14.10.2026
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Шинник
2 : 0
10.10.2026
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31.10.2026
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2 : 0
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
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2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Н. Голубев
В. Лебедев (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
Э. Лакомов (Азов)
Стадион:
Шинник
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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