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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Арсенал - Металлург Л
Арсенал - Металлург Л: обзор матча 16 июля 2012
Арсенал
16.07.2012, понедельник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
1 : 2
Завершен
Металлург Л
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Статистика матча Арсенал - Металлург Л
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0
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Матчи команд
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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- : -
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17.10.2026
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3 : 0
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
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2 : 0
03.10.2026
Зенит
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