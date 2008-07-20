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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - ФК Москва
ЦСКА - Москва: обзор матча 20 июля 2008
ЦСКА
20.07.2008, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Москва
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Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Цветнов
И. Барышников (оба - Москва)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Первый" 16:00 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 15:45 (прямая)
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