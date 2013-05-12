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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 12 мая 2013
Лион
12.05.2013, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
53'
Ж. Менез
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - ПСЖ
90'
+3
Замена
Д. Бекхэм
️️️️
Ж. Менез
90'
+1
Замена
С. Арман
️️️️
Э. Лавесси
Желтая карточка
М. Гоналон
90'
89'
Замена
К. Шантом
️️️️
Х. Пасторе
Замена
Ф. Бахлули
️️️️
Б. Гомис
82'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Я. Бензия
76'
70'
Желтая карточка
Максвелл
Замена
Лисандро
️️️️
А. Мвуэмба
64'
53'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Менез
Пас отдал
Т. Мотта
42'
Желтая карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
35
Мухамаду Дабо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Геида Фофана
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЛП
7
Арнольд Мвуэмба
ОП
25
Максим Гоналон
(К)
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
(К)
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ОП
8
Тиаго Мотта
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
22
Эсекьель Лавесси
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Лисандро
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Лопеш
35
Дабо
26
Коне
14
Умтити
6
Фофана
7
Мвуэмба
25
Гоналон
8
Гуркюфф
19
Гренье
8
Бензия
18
Гомис
4-2-2-2
1
Дюшез
13
Жалле
12
Сахо
33
Алекс
17
Максвелл
8
Матюиди
8
Мотта
22
Лавесси
15
Пасторе
7
Менез
11
Ибрагимович
18
Гомис
10
Бахлули
10
Бахлули
18
Гомис
7
Мвуэмба
9
Лисандро
9
Лисандро
7
Мвуэмба
8
Бензия
9
Марсьяль
9
Марсьяль
8
Бензия
22
Лавесси
22
Арман
22
Арман
22
Лавесси
15
Пасторе
8
Шантом
8
Шантом
15
Пасторе
7
Менез
32
Бекхэм
32
Бекхэм
7
Менез
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Реми Гард
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лион - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Жерлан
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