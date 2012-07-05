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Лига Европы 2026/2027
Крузейдерс - Русенборг
Крузейдерс - Русенборг: обзор матча 05 июля 2012
Крузейдерс
05.07.2012, четверг, 23:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Русенборг
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Статистика матча Крузейдерс - Русенборг
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Матчи команд
Крузейдерс
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Каррик Рейнджерс
- : -
13.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
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31.10.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Крузейдерс
0 : 5
24.10.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Баллимина Юнайтед
2 : 1
17.10.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 11 тур
Крузейдерс
0 : 0
10.10.2026
Ларн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
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Крузейдерс
Русенборг
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