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Сандерленд - Саутгемптон
Сандерленд - Саутгемптон: обзор матча 12 мая 2013
Сандерленд
12.05.2013, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
68'
Ф. Бардсли
76'
Д. Панчеон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Саутгемптон
76'
ГОЛ! 1:1!
Д. Панчеон
Замена
Д. Воган
️️️️
С. Ларссон
75'
73'
Желтая карточка
Л. Шоу
73'
Желтая карточка
Д. Родригес
73'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Корк
73'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
А. Лаллана
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бардсли
Пас отдал
А. Джонсон
68'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Д. МакКлин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
0
Лайам Маррс
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
16
Стив Де Риддер
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-5-1
22
Миньоле
3
Роуз
3
Куэльяр
16
О'Ши
27
Бардсли
7
Ларссон
4
Коулбэк
21
Н'Диайе
16
МакКлин
11
Джонсон
12
Грэм
4-1-2-1-1
1
Боруц
17
Клайн
26
Хойвельд
6
Фонте
23
Шоу
14
Шнейдерлен
4
Корк
10
Дэвис
10
Лаллана
16
Родригес
7
Ларссон
8
Воган
8
Воган
7
Ларссон
16
МакКлин
13
Уикхэм
13
Уикхэм
16
МакКлин
10
Лаллана
40
Панчеон
40
Панчеон
10
Лаллана
4
Корк
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
4
Корк
Остались в запасе
Сандерленд
Саутгемптон
0
Лайам Маррс
ЦЗ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
16
Стив Де Риддер
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
0
Лайам Маррс
ЦЗ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
Остались в запасе
16
Стив Де Риддер
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Сандерленд - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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